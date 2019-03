Zufriedenheitsgarantie fÃ¼r BestDrive-Reifen bei VergÃ¶lst

Mit BestDrive stellt Continental seinen Handelsgesellschaften seit Kurzem bekanntlich eine neue Reifenmarke zur exklusiven Vermarktung zur Verfügung. Daher sind die neuen Sommerreifen dieses Labels – Winterreifen sollen zur Radwechselsaison im Herbst bereitstehen – hierzulange ausschließlich bei Vergölst erhältlich. „Mit dieser neuen Marke in unserem etablierten Portfolio bieten wir ein hochqualitatives Produkt zu einem fairen Preis an“, erklärt Vergölst-Vertriebsleiter Heinrich Bytof. Dessen Gummimischung sei optimiert worden, um die wichtigsten Anforderungen an das sichere Fahren in der warmen Jahreszeit zu erfüllen, heißt es. Der Reifen senke durch einen verringerten Rollwiderstand den Kraftstoffverbrauch und verfüge über Lamellen, die für problemloses Fahren auf nasser Fahrbahn sorgen sollen. „Wir sind von dem Produkt überzeugt – und bieten aus diesem Grund eine Zufriedenheitsgarantie an“, ergänzt er. Sollte der Reifen die Erwartungen des Kunden nicht erfüllen, nimmt die zu Conti gehörende Handelskette ihn demnach innerhalb von 14 Tagen zurück und bietet die Möglichkeit zur Wahl eines anderen Fabrikates. cm