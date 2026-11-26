Das TyreSystem-Partnerkonzept stößt auch nach vier Jahren weiterhin auf großes Interesse bei Kfz-Werkstätten. Schon bald erwartet die Kooperation die Aufnahme ihres 750. Partners und stehe damit eigenen Worten zufolge „vor dem nächsten Meilenstein“. Die anhaltende Nachfrage nach dem TyreSystem-Partnerkonzept unterstreiche „den Zuspruch für ein Konzept, das wirtschaftliche Vorteile mit praxisnaher Unterstützung verbindet. Mit Einkaufsvorteilen, persönlichem Service und Angeboten zur Weiterbildung unterstützt TyreSystem die teilnehmenden Betriebe im Geschäftsalltag“, erklärt die hinter dem Partnerkonzept des gleichnamigen B2B-Portals stehende RSU GmbH (St. Johann).

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