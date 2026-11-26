Kumho Tire ist für die verbleibende Spielzeit 2026/27 Trikotpartner der Eishockeymannschaft Löwen Frankfurt, teilt der Reifenhersteller jetzt mit. Mit diesem Schritt baue das Unternehmen sein Engagement im Umfeld des Frankfurter Eishockeyclubs weiter aus und unterstreiche die gewachsene Verbindung beider Seiten. „Die Kooperation mit den Löwen Frankfurt hat sich seit Beginn sehr positiv entwickelt. Mit der zusätzlichen Präsenz auf dem Trikot möchten wir unsere Verbundenheit mit dem Club weiter stärken“, betont llhan Kurban, Marketing Manager Kumho Tire Europe. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben bereits seit einigen Jahren auch strategischer Partner Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt.