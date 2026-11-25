Auf der Essen Motor Show präsentiert Protrack zum ersten Mal das Motorsportrad Y5 in der 18-Zoll-Version. Seit der Vorstellung der 19-Zoll-Version vor drei Jahren erfreue sich das Y5 einer stetig steigenden Nachfrage, so der Aussteller. Zum Marktstart werde die neue Variante zunächst in den Dimensionen 10×18 und 11×18 Zoll erhältlich sein. Damit richte sich die Felge unter anderem an Fahrer des BMW M2 (F87), der BMW M235i und M240i (F22) sowie des BMW M4 (F82). Aber auch für einzelne VW-Golf-Modelle sei das neue Design interessant. Weitere Dimensionen und Fahrzeuganbindungen befänden sich bereits in der Entwicklung.

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