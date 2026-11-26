MAK ist offiziell in die Black Weeks 2026 gestartet. Die Aktion richtet sich an Händler in Italien und Deutschland sowie in etlichen weiteren europäischen Ländern und lockt mit zahlreichen Rabatten auf das von MAK vertriebene Produktsortiment. Für den italienischen Felgenproduzenten seien die Black Weeks nicht nur eine Gelegenheit, die Nachfrage anzukurbeln, sondern auch ein klares Zeichen für das kontinuierliche Engagement gegenüber seinem Vertriebsnetzwerk, heißt es in einer Mitteilung. Damit stelle MAK seinen Partnern wettbewerbsfähige Instrumente in einem dynamischen und stark umkämpften Markt zur Verfügung.

Im Einzelnen umfassen die Angebote:

Bis zu 50 Prozent Rabatt auf MAK-Leichtmetallräder

Bis zu 30 Prozent Rabatt auf ausgewählte Produkte des No Problem Kit (NPK).

Die Angebote gelten für Bestellungen, die zwischen dem 25. November und dem 6. Dezember 2026 über die B2B-Plattform aufgegeben werden. Die Rabatte seien nicht mit anderen Händlerrabatten kombinierbar.