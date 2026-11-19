Anlässlich der Einweihung des ersten Linglong Tire Centers in Mailand vor wenigen Wochen hatte der aus China stammende Hersteller vor Ort auch eine Tagung mit europäischen Handelspartnern abgehalten. Bei der sogenannten European Dealer Conference kamen immerhin rund 100 Teilnehmer zusammen, darunter auch die Vertreter von BaRo. Wie dazu Geschäftsführerin Albina Jungmann gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG betonte, habe man aus Anlass der Konferenz in Italien einen neuen Dreijahresvertrag mit dem Hersteller unterzeichnet. Bekanntlich ist das in Hamburg ansässige Großhandelsunternehmen deutscher Generaldistributor für Lkw-, Landwirtschafts- und Industriereifen des Herstellers Shandong Linglong. Gemeinsam plane man nun „die strategische Weiterentwicklung der Zusammenarbeit“, so Jungmann. Was bedeutet das?

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