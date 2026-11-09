Feuer in Bridgestone-Werk: Rund 150 Mitarbeiter evakuiert

In der japanischen Stadt Tosu ist am Sonntagabend im Vulkanisationsbereich des dortigen Bridgestone-Werks ein Feuer ausgebrochen, wie mehrere japanische Medien übereinstimmend berichten. Ein Teil des Gebäudes sei den Flammen zum Opfer gefallen. Da das Werk zum Zeitpunkt des Brandes in Betrieb war, mussten den Angaben zufolge etwa 150 Mitarbeiter evakuiert werden. Verletzte habe es glücklicherweise nicht gegeben, nach dreieinhalb Stunden war das Feuer wieder gelöscht, heißt es weiter. Die Polizei ermittle die Brandursache. Zu den Auswirkungen auf die Produktion äußerte sich das Unternehmen selbst bislang nicht. Das Werk in Tosu stelle hauptsächlich Hochleistungs-Pkw-Reifen der Bridgestone-Marken Potenza und Turanza sowie Reifen für leichte Nutzfahrzeuge her.