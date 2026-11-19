Ob die Nachricht, die gestern am späten Nachmittag in so manchem Posteingang von Reifenhändlern einging, eine positive ist, so wie das der Absender des Kundenanschreibens behauptet, ist alles andere als sicher. Wie GLS Germany in der E-Mail mitteilt, sei für Deutschland die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit DPD Deutschland geplant, wobei es im Kern um die Übernahme von DPD durch GLS geht. Während beide Paketdienstleister zusammen knapp 20 Prozent des gesamten deutschen Paketaufkommens befördern, stehen sie für nahezu 100 Prozent der hierzulande beförderten Reifenpakete. Ein Zusammengehen der beiden Unternehmen in Deutschland würde insofern einen Branchendienstleister hervorbringen, der einem reinen Monopol bei Reifen sehr nahe käme. Und die Befürchtungen im Markt – so hat die NEUE REIFENZEITUNG von betroffenen Handelsunternehmen erfahren – sind dementsprechend hoch.

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