Die CDP, früher bekannt als Carbon Disclosure Project, hat den italienischen Bremsenhersteller Brembo im Bereich ökologische Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Auf Grundlage der in dem jüngsten Jahresbericht veröffentlichten Daten erreichte Brembo eine Doppel-A-Bewertung, die höchste Punktzahl sowohl in den Kategorien Klimawandel als auch Wassersicherheit, so das Unternehmen. „Bei Brembo verfolgen wir Nachhaltigkeit anhand konkreter Ziele und gruppenweit einheitlicher Kriterien. Die in verschiedenen Ländern erhobenen Daten helfen uns zu verstehen, welche Maßnahmen wirksam sind und wie wir ihre Wirkung ausweiten können. Die Bestätigung unserer Doppel-A-Bewertung durch CDP würdigt die Stärke dieser gemeinsamen Anstrengung“, freut sich Andrea Rocco, Chief Sustainability & Risk Officer bei Brembo.