Kumho Tire präsentierte sich am 11. und 12. November 2026 auf der Fleet Expo in der Jaarbeurs Utrecht. Auf dem eigenen Messestand zeigte der südkoreanische Reifenhersteller eine Auswahl an Reifen und Lösungen für Geschäftskunden sowie Fuhrparks und stärkte mit dem Auftritt nach eigenen Angaben seine Präsenz im niederländischen Flottenmarkt. „Auf der Fleet Expo und dem Nationaal Bandencongres haben wir viele gute Gespräche mit Flottenmanagern, Reifenspezialisten und Händlern geführt. Dieser persönliche Kontakt ist für uns die Grundlage dafür, dass Kumho Tire in den Benelux-Ländern weiter wächst“, erklärt Marc de Kinderen, Senior Sales Manager Benelux bei Kumho Tire.