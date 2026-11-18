https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/11/Die-Veranstalter-des-24-Stunden-Rennens-sowie-der-NLS-habe-nun-ihren-seit-Jahren-schwelenden-Streit-beigelegt.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-11-18 14:12:182026-11-18 14:12:58Streit um Langstreckensport auf dem Nürburgring ist beigelegt
Streit um Langstreckensport auf dem Nürburgring ist beigelegt
Der ADAC Nordrhein und die Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) haben offenbar ihren seit Jahren schwelenden Streit über die Zukunft des Langstreckensports beigelegt. Wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heißt, hätten beide sich nun „auf gemeinsame strategische Leitplanken für die zukünftige Ausrichtung des Langstreckensports auf der Nordschleife verständigt“ mit dem Ziel, „die bestehenden Veranstaltungsformate langfristig zu sichern“.
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