Auch Premio Tuning ist, unter dem Dach von Goodyear Retail Systems, in diesem Jahr wieder vom 28. November bis 6. Dezember (Preview Day am 27. November) auf der Essen Motor Show vertreten. Herzstücke des Messestands seien zwei Exponate, heißt es in einer Mitteilung von Premio Tuning: der Porsche 718 Cayman GT4 RS MR Flamingo Express des Automotive-Content-Creators und Trackday-Fahrer Thilo Pörling sowie ein McLaren 720S, der mit einer Performance-Dachbox von Asphaltkind ausgestattet ist. Mit den Felgen von Autec, Borbet, CMS, Platin, Rad Center Derkum und Ronal präsentieren gleich sechs Räderhersteller ihre aktuellen Highlightprodukte und die Neuheiten der kommenden Saison. Drei Goodyear-Reifenmodelle der neusten Generation runden das Angebot auf dem Messestand ab: der UltraGrip Performance 3, der Vector All Season 4 und der Eagle F1 Asymmetric 6.