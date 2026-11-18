Wie mehrere Medien berichten wurde der Da Tang (international bekannt als Great Tang), der neue SUV des chinesische Elektroautoherstellers BYD, teilweise mit falsch montierten Felgen ausgeliefert. Bislang sind nur Fälle aus China bekannt. In Europa soll der Wagen erst Ende 2026 oder Anfang 2027 eingeführt werden. Beschwert hatten sich zunächst Kunden, denen die fehlerhafte Montage aufgefallen war. Demnach sehe die Werksvorgabe vorne 8J×20-Felgen mit Reifen der Dimension 255/50 R20 und hinten 9J×20-Felgen mit Reifen der Dimension 275/45 R20 vor. Bei den betroffenen Fahrzeugen seien aber die Felgenbreiten an Vorder- und Hinterachse vertauscht montiert worden. Nach Angaben des Herstellers sei die Ursache auf einen Fehler bei der Dateneingabe durch einen Komplettradzulieferer zurückzuführen, heißt es in einer Stellungnahme und Entschuldigung. Inzwischen sei die fehlerhafte Codierung jedoch korrigiert und Maßnahmen ergriffen worden, um ähnliche Montagefehler künftig zu verhindern. Auch der Zulieferer habe zusätzliche Sichtkontrollen eingeführt. Laut BYD habe der Fehler weder das Fahrverhalten beeinflusst noch stelle er ein Sicherheitsrisiko dar. Nach eigenen Angaben will der Hersteller betroffene Fahrzeuge kostenlos überprüfen und die Felgen fachgerecht tauschen lassen. Für die betroffenen Fahrzeuge beginne zudem die gesamte Fahrzeuggarantie erneut.