Pirelli wird vom 19. bis 22. November alle drei FIA-Weltcups beim 73. Macau Grand Prix in China beliefern, teilte das Unternehmen jetzt mit. Erstmals werden demnach beim FIA Formula Regional World Cup die teilnehmenden Tatuus-T-326-Fahrzeuge auf den Straßen der Stadt mit den für diese Kategorie entwickelten 15-Zoll-Reifen von Pirelli antreten. Zudem liefere der italienische Hersteller Reifen für den FIA GT World Cup und den FIA F4 World Cup. Pirelli stattet laut Mitteilung die leistungsstärksten Fahrzeuge der Veranstaltung mit P-Zero-Reifen für trockene Bedingungen und Cinturato-Reifen für nasse Bedingungen aus. Die GT3-Fahrzeuge des FIA GT World Cup und die 20 GT4-Fahrzeuge des Greater Bay Area GT Cup fahren hingegen mit den Slickreifen P Zero DHG und den Regenreifen Cinturato WHB, heißt es weiter. Die Rennwagen des FIA Formula Regional World Cup verwenden die Slickreifen P Zero DM und die Regenreifen Cinturato WS, während die Fahrzeuge des FIA F4 World Cup mit P Zero DM-Slickreifen und Cinturato-WSA-Regenreifen ausgestattet werden. Mehr als 40 Techniker, Ingenieure und Mitarbeiter des internationalen Pirelli-Motorsportteams sowie der lokalen chinesischen Niederlassung werden den Angaben nach vor Ort sein, um die Teams und Fahrer während des gesamten Wochenendes zu unterstützen und einen reibungslosen Ablauf des Reifenservices sicherzustellen.