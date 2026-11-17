Die Tyrexpo Asia kehrt vom 17. bis 19. März 2027 nach Singapur zurück. Erwartet werden laut Mitteilung rund 7.000 Teilnehmer aus über 90 Ländern. Die Messe findet gemeinsam mit der AutoMROtive im Sands Expo and Convention Centre statt. Das Kürzel MRO im Messenamen steht für die Begriffe Maintenance, Repair and Operations, zu Deutsch: Wartung, Reparatur und Betrieb. Erstmals werden beide Veranstaltungen in Singapur als gemeinsame Messe durchgeführt, nachdem die kombinierte Ausgabe in Bangkok im Mai 2026 bereits 6.500 internationale Teilnehmer angezogen hatte, heißt es weiter. Inhaltlich stehen die Vernetzung der Reifenbranche mit dem Automotive Aftermarket sowie das Thema Nachhaltigkeit im Reifenbereich im Mittelpunkt. Ergänzt wird das Programm durch eine Branchenkonferenz mit Asien-Fokus, ein spezielles Reifenseminar und eine Konferenz zur Reifenrunderneuerung.