GTÜ feiert Jubiläum: fünf Jahrzehnte Entwicklungen und Geschichten

Die GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung feiert 2027 ihr 50-jähriges Bestehen, wie die Organisation jetzt mitteilte. Am 28. November 2026 – an diesem Datum wurde die GTÜ 1977 ins Handelsregister eingetragen, damals noch in München, heute in Stuttgart – startet das Jubiläumsjahr. „50 Jahre GTÜ – das sind fünf Jahrzehnte voller Entwicklungen, Erfahrungen und Geschichten. Es gibt viel zu erzählen. Und noch mehr zu entdecken. Die GTÜ hat viel vor“, freuen sich die Stuttgarter. Ein besonderer Höhepunkt ist bereits geplant: Vom 24. bis 26. September 2027 findet der GTÜ-Bundeskongress in der baden-württembergischen Heimat statt.