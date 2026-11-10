Über Brüche hinweg – Reifen Blank in Leipzig forciert das Pkw-Reifen- und Kfz-Servicegeschäft

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Ralf Hartmann (rechts) und sein älterer Bruder Frank empfangen Kunden und Besucher von Reifen Blank hinter einer Girlande mit dem Schriftzug „Großartig seit 1951“ und drücken damit auch den Stolz auf das von der Familie über Brüche hinweg in Leipzig Geleistete aus (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Unternehmer, die in ihrem lokalen Reifenmarkt bestehen wollen, müssen zunächst eines können: Sie müssen ‚ihren‘ Markt klar vor sich sehen und sich den Bedarfen dort entsprechend anpassen. Und wenn dies bedeutet, ein Unternehmen auch über historische Brüche wie der Wendezeit hinweg weiterzuentwickeln und vielfältig sich ändernde Rahmenbedingungen anzupassen, dann ist auch dies Unternehmertum erster Güte. Wie Geschichte manchmal spielt, erzählte uns kürzlich Ralf Hartmann, der Reifen Blank in Leipzig zusammen mit seinem Bruder Frank in dritter Generation führt.

Button NRZ Dieser Beitrag ist außerdem in der September-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG erschienen, die hier als E-Paper erhältlich ist. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.

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