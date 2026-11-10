https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/11/Hankook-konnte-im-dritten-Quartal-zwar-einmal-mehr-wachsen-geriet-bei-den-Ertraegen-aber-leicht-unter-Druck-ohne-dass-sich-dadurch-aber-die-Margen-deutlich-verschlechtert-haetten.webp 1535 2046 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-11-10 13:05:162026-11-10 13:05:54Hankook kann zollbedingter Kaufzurückhaltung in Europa trotzen
Hankook kann zollbedingter Kaufzurückhaltung in Europa trotzen
Hankook bleibt einer der profitabelsten Reifenhersteller der Welt. Wie das aus Südkorea stammende Unternehmen mitteilt, gab der Betriebsgewinn im dritten Quartal zwar leicht um 2,6 Prozent nach, während gleichzeitig aber der Quartalsumsatz um 3,7 Prozent anstieg, dennoch verringerte dieses Entwicklung die Umsatzrendite nur um 1,2 Prozentpunkte. Bedeutet: Für das dritte Quartal konnte Hankook damit immer noch eine Marge von 18 Prozent melden nach 19,2 Prozent im Vorjahresquartal.
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