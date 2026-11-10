Hankook kann zollbedingter Kaufzurückhaltung in Europa trotzen

Hankook bleibt einer der profitabelsten Reifenhersteller der Welt. Wie das aus Südkorea stammende Unternehmen mitteilt, gab der Betriebsgewinn im dritten Quartal zwar leicht um 2,6 Prozent nach, während gleichzeitig aber der Quartalsumsatz um 3,7 Prozent anstieg, dennoch verringerte dieses Entwicklung die Umsatzrendite nur um 1,2 Prozentpunkte. Bedeutet: Für das dritte Quartal konnte Hankook damit immer noch eine Marge von 18 Prozent melden nach 19,2 Prozent im Vorjahresquartal.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen