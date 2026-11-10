Neues NRZ-Ranking „Gewinner und Verlierer“ der aktuellen Winter- und Ganzjahresreifen-Testsaison erschienen

Der Reifenmarkt ist vielfältig. Es gibt zig Reifenmarken auf dem Markt. Folglich ist es schwer, den Überblick zu behalten, was selbst gestandenen Branchenexperten so geht. Was soll der Reifenhändler empfehlen, was nicht? Gerade für Winter- und Ganzjahresreifen sind die Ansprüche natürlich hoch. Sie müssen sicher sein, und zwar auf Schnee wie auch auf nasser und trockener Straße. Und natürlich müssen sie lange halten, idealerweise, ohne dabei in ihrer Leistungsfähigkeit abzubauen. Ob ein Winter- oder Ganzjahresreifen seine wichtigen Eigenschaften erfüllt und wie gut er dies tut, prüfen dabei die großen Zeitschriften, Automobilklubs und andere Organisationen in ihren alljährlichen saisonalen Reifentests. Ihr unabhängiges Urteil hat im Reifenmarkt viel Gewicht. Endverbraucher können sich darauf verlassen und ihre Kaufentscheidung nach diesen Empfehlungen ausrichten. Reifentests sind demnach ein überaus wichtiger Orientierungspunkt im Markt – für Endverbraucher wie auch für Reifenhändler. Wer hat dabei aber in der jetzt zu Ende gehenden Reifentestsaison wie abgeschnitten, welcher Hersteller konnte mit welchen Reifen Erfolge feiern und wer eben nicht? Die Antworten darauf erfahren Sie in unserem jüngsten NRZ-Ranking der „Gewinner und Verlierer der Winter- und Ganzjahresreifen-Testsaison“. Das NRZ-Ranking ist dank des Sponsors Gettygo frei zugänglich und damit auch für Nicht-Abonnenten lesbar.

Das aktuelle NRZ-Ranking „Gewinner und Verlierer der Winter- und Ganzjahresreifen-Testsaison“ können Sie hier lesen.