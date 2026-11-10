Reifen Lorenz freut sich über neuen Werkstattersatzwagen

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Peter Bartsch (Continental Deutschland, links) und Reifen-Lorenz-Filialleiter Jörg Hefner. Das Werkstattteam und auch die Kunden können sich über einen neuen Fiat 600 freuen (Bild: Reifen Lorenz)

Reifen Lorenz in Feuchtwangen kann sich über einen neuen Werkstattersatzwagen freuen, teilte das Unternehmen jetzt mit. Die Filiale erhielt in Kooperation mit der Reifenmarke Matador, einer Marke der Continental Reifen Deutschland GmbH, einen neuen Fiat 600. Er ergänze das Serviceangebot vor Ort und sorge dafür, dass sich notwendige Werkstatttermine noch unkomplizierter in den Alltag integrieren ließen. Mit dem Wagen verbinde die Filiale nun den umfassenden Werkstattservice mit einem zusätzlichen Plus an Kundenkomfort.

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