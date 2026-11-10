https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/11/Fiat-500.webp 1125 1500 Nora Petig https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Nora Petig2026-11-10 13:57:262026-11-10 13:59:05Reifen Lorenz freut sich über neuen Werkstattersatzwagen
Reifen Lorenz freut sich über neuen Werkstattersatzwagen
Reifen Lorenz in Feuchtwangen kann sich über einen neuen Werkstattersatzwagen freuen, teilte das Unternehmen jetzt mit. Die Filiale erhielt in Kooperation mit der Reifenmarke Matador, einer Marke der Continental Reifen Deutschland GmbH, einen neuen Fiat 600. Er ergänze das Serviceangebot vor Ort und sorge dafür, dass sich notwendige Werkstatttermine noch unkomplizierter in den Alltag integrieren ließen. Mit dem Wagen verbinde die Filiale nun den umfassenden Werkstattservice mit einem zusätzlichen Plus an Kundenkomfort.
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