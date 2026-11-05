Negativtrend bei Goodyear auch in EMEA, dies aber auf besserem Niveau

Das wirklich Positive an dem gestern Abend von Goodyear präsentierten Neunmonatsbericht: Der Fehlbetrag für die Zeit von Januar bis einschließlich September hat sich weit mehr als halbiert, obwohl am Ende des Berichtszeitraums immer noch ein Fehlbetrag von knapp 700 Millionen US-Dollar (minus 615 Millionen Euro) zu Buche schlägt steht. Das operative Geschäft entwickelte sich derweil schwach bei dem US-amerikanischen Reifenhersteller. Während der Umsatz weltweit um 5,2 Prozent nachgab, verkaufte Goodyear in den ersten neun Monaten des Jahres gleichzeitig auch 6,3 Prozent weniger Reifen. Daraus ergibt sich die Halbierung des Betriebsergebnisses sowie der Umsatzrendite, die per Ende September nun bei nur noch 2,4 Prozent steht.

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