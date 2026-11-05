Petlas feiert Jubiläum: 50 Jahre Wachstum und Innovation

Der türkische Reifenhersteller Petlas feierte Ende September sein 50-jähriges Jubiläum im Firmeneigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum (R&D Centre) im türkischen Kırşehir. Der Jubilar war schon immer ein einflussreicher Akteur in der Türkei wie auch in den umliegenden Regionen. Doch besonders das Engagement der AKO-Gruppe – ein breit aufgestellter Automobilzulieferer und Industrieproduzent mit Schwerpunkt auf Reifen, Felgen und Batterien sowie Muttergesellschaft von Petlas – steht für ein rasantes Wachstum, das bis heute anhält. „2005 war der eigentliche Meilenstein für Petlas“, erklärte Hakan Yalnız, Geschäftsführer von Petlas, im Rahmen der Feierlichkeiten. „Vor 2005 war die Fabrik 165.000 Quadratmeter groß, heute sind es 500.000 Quadratmeter .“ Das sei das Ergebnis von Investitionen in Höhe von mehr als 800 Millionen US-Dollar (rund 712 Millionen Euro), so Yalnız weiter.

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