Deutlich erhöhter Fehlbetrag belastet Titan-International-Neunmonatszahlen

Auf Basis einer eh bereits schwachen Margensituation, musste Titan International in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres noch einmal eine Verringerung seiner Profitabilität hinnehmen. Wie es dazu nun im Quartalsbericht des US-amerikanischen Landwirtschaftsreifen- und -räderherstellers heißt, entwickelte sich der Umsatz mit 0,9 Prozent zwar leicht positiv auf jetzt 1,1 Milliarden US-Dollar (983 Millionen Euro). Dafür brach das Betriebsergebnis aber um 70,6 Prozent ein. Anders formuliert: Titan International büßte von Januar bis einschließlich September 2,3 Prozentpunkte an Marge ein und steht am Ende der ersten drei Quartale bei nur noch einem Prozent Umsatzrendite. Darüber hinaus gab auch das Nettoergebnis massiv nach: Nach einem Fehlbetrag von 7,5 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum steht am Ende des diesjährigen Berichtszeitraums sogar ein Fehlbetrag von 61,2 Millionen Dollar (54,8 Millionen Euro), was immerhin 5,6 Prozent des Neunmonatsumsatzes entspricht. „Makroökonomische Unsicherheiten sowie hohe Zinssätze, Kraftstoff- und Düngemittelkosten belasten weiterhin die Konjunktur in unseren Endmärkten – ein Trend, der sich bereits das ganze Jahr 2026 über abgezeichnet hat“, fasst Paul G. Reitz, President und Chief Executive Officer, die jüngsten Zahlen zusammen.

Mehr zu diesen Zahlen erfahren Sie hier in unserem Geschäftsberichte-Archiv.