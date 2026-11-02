Bridgestone macht Reifenperformance bei Swiss Training Days erlebbar

Dieses Jahr fanden die Bridgestone Swiss Training Days im Schweizer Eventcenter Seelisberg statt. Rund 130 Kunden und Partnern wollte der Reifenhersteller im Rahmen der Eventreihe in Praxis-, wie auch Theorie-Workshops seine Produkte näherbringen. „Die Training Days geben uns die Möglichkeit, unseren Kunden und Partnern die Eigenschaften unserer Produkte nicht nur zu erklären, sondern sie unmittelbar erlebbar zu machen“, so Urs Lüchinger, Country Manager Bridgestone Schweiz. „Wer Unterschiede selbst auf der Strecke erfahren hat, kann dieses Wissen auch in der Beratung authentisch weitergeben. Gleichzeitig ist uns der persönliche Austausch besonders wichtig.“ Getestet wurde unter anderem der Bridgestone Dueler All Terrain A/T002 abseits befestigter Straßen. Mit 4×4-Fahrzeugen ging es für die Teilnehmer ins Gelände, um Traktion, Kontrolle wie auch Performance des All-Terrain-Reifens zu testen.