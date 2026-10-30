Landgericht Stralsund verurteilt Reifendiebe zu mehrjährigen Haftstrafen

Das Landgericht Stralsund hat nun drei Männer aus Polen des bandenmäßigen, schweren Diebstahls in insgesamt 16 Fällen schuldig gesprochen und sie zu jeweils mehreren Jahren Haft verurteilt; allein der Haupttäter erhielt eine Strafe von sechs Jahren und zwei Monaten. Bei ihren Diebestouren hatten die Täter ab Anfang 2025 in etliche Werkstätten in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein eingebrochen und dabei – so hieß es zunächst in dem Prozess – einen Schaden von rund 800.000 Euro verursacht. Im laufenden Verfahren sei die Schadenshöhe dann mit rund der Hälfte dessen neu eingestuft worden, wie dazu der Nordkurier aus Neubrandenburg berichtet. Ende Januar hatte die Polizei die drei Täter bei einem Einbruch in ein Autohaus auf Rügen auf frischer Tat ertappt. „Den Vertrieb“ des Diebesgutes, so die Zeitung, hatten die drei Männer in ihrem Heimatland organisiert.