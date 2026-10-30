Jury zeichnet Produktmarke AP von KW Automotive mit German Design Award aus

Die Produktmarke AP von KW Automotive hat den German Design Award 2027 erhalten. Der Markenauftritt unter dem Claim „You deserve more“ wurde als Gewinner in der Kategorie „Excellent Communications Design – Brand Identity“ prämiert. Eingereicht hatte die Arbeit die Agentur Fact, die den Auftritt gemeinsam mit KW Automotive entwickelt hat.

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