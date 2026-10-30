https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/Die-Produktmarke-AP-von-KW-Automotive-hat-den-German-Design-Award-2027-fuer-ihren-Markenauftritt-unter-dem-Claim-You-deserve-more-erhalten.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-10-30 13:19:092026-10-30 13:19:09Jury zeichnet Produktmarke AP von KW Automotive mit German Design Award aus
Jury zeichnet Produktmarke AP von KW Automotive mit German Design Award aus
Die Produktmarke AP von KW Automotive hat den German Design Award 2027 erhalten. Der Markenauftritt unter dem Claim „You deserve more“ wurde als Gewinner in der Kategorie „Excellent Communications Design – Brand Identity“ prämiert. Eingereicht hatte die Arbeit die Agentur Fact, die den Auftritt gemeinsam mit KW Automotive entwickelt hat.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!