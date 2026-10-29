Goodyear führt neuen Cooper-HT-Reifen ein, allerdings nicht in Europa

Goodyear Tire & Rubber hat einen neuen Cooper-Reifen eingeführt. Der Discoverer HT genannte Reifen sei für SUVs entwickelt worden und werde zunächst in 19 Größen zwischen 16 und 22 Zoll angeboten, wie es dazu in einer Mitteilung des US-amerikanischen Herstellers heißt. Wie dazu Goodyear Germany auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG bestätigt, sei der Reifen allerdings nicht für den europäischen und damit auch nicht für den deutschen Markt gemacht und werde hier auch nicht angeboten. Somit ist klar, dass die Goodyear-Marke Cooper in Europa auch weiterhin keinen klassischer HT-Reifen im Sortiment führt, was kürzlich Frank Titz, bei Goodyear als General Manager Replacement Sales Consumer DACH in der Verantwortung, mit Blick auf das „Erbe“ von Cooper auch als bewusste Entscheidung des Herstellers erläuterte. Ein Erbe allerdings, auf dem man dennoch „aufbauen“ wolle. Folglich ist ein HT-Reifen von Cooper in Zukunft wohl auch nicht ausgeschlossen.