EU-weiter Nfz-Markt erlebt „Erholung auf niedrigem Niveau“

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Während sich der Transportermarkt EU-weit ‚nur‘ seitlich entwickelte, wuchs der Markt der Lkw ab 3,5 Tonnen im bisherigen Jahresverlauf und im Vergleich dazu deutlich (Bild: ACEA)

Der EU-Nutzfahrzeugmarkt hat sich während der ersten neun Monate des laufenden Jahres gegensätzlich entwickelt. So entwickelte sich der Transportermarkt (bis 3,5 Tonnen), wie der Herstellerverband ACEA mitteilt, in dieser Zeit lediglich seitwärts mit plus/minus null. Im Vergleich zum deutschen Markt ist das EU-weite Nullwachstum indes ein gutes Ergebnis, wurden hierzulande in den vergangenen neun Monaten doch 4,1 Prozent weniger Transporter erstmals zugelassen. Der Lkw-Markt (ab 3,5 Tonnen) hingegen konnte sich EU-weit zuletzt deutlich besser entwickeln, was das Plus von 7,5 Prozent bei den Neuzulassungen illustriert. Aber auch hier fällt der deutsche Markt zurück. Wie die ACEA berichtet, lag das deutsche Plus insofern nur bei 2,5 Prozent. Wie der Verband schreibt, entspreche das Wachstum bei den Nutzfahrzeugen ab 3,5 Tonnen einer „Erholung auf niedrigem Niveau“.

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