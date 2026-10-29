https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/Nexen-Tire-verdiente-sich-einmal-mehr-eine-EcoVadis-Einstufung-in-Gold-fuer-seine-Umwelt-Sozial-und-Governance-Praktiken.webp 1131 1506 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-10-29 11:43:412026-10-29 11:43:41Nexen Tire holt einmal mehr EcoVadis-Einstufung in Gold
Nexen Tire holt einmal mehr EcoVadis-Einstufung in Gold
EcoVadis hat Nexen Tire nun bereits zum dritten Mal in Folge mit der Goldmedaille für seine Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) ausgezeichnet. Der aus Frankreich stammenden Nachhaltigkeitsratingagentur zufolge gehöre der aus Südkorea stammende Hersteller „zu den besten zwei Prozent der weltweit bewerteten Unternehmen“. Im Vergleich zum vergangenen Jahr, als Nexen Tire noch zu den besten drei Prozent gehörte, habe man sich insofern noch einmal verbessert, wie es dazu in einer Mitteilung heißt.
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