https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/Zum-1.-Dezember-uebernimmt-Jerome-Rouquet-bei-Goodyear-Verantwortung-als-Chief-Financial-Officer-und-folgt-damit-auf-Christina-Zamarro-und-Interims-CFO-Scott-Deakin.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-10-28 10:45:492026-10-28 10:45:49Goodyear ernennt Jerome Rouquet zum neuen CFO und Christina-Zamarro-Nachfolger
Goodyear ernennt Jerome Rouquet zum neuen CFO und Christina-Zamarro-Nachfolger
Im Sommer hatte Christina Zamarro Goodyear verlassen und ihre Aufgaben als Chief Financial Officer interimistisch an Scott Deakin übergeben. Nun hat der US-amerikanische Reifenhersteller einen Nachfolger präsentiert: Jerome Rouquet. Der gebürtige Franzose wird seine Aufgaben bei Goodyear zum 1. Dezember übernehmen und direkt an CEO Mark Stewart berichten.
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