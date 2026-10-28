Goodyear ernennt Jerome Rouquet zum neuen CFO und Christina-Zamarro-Nachfolger

Im Sommer hatte Christina Zamarro Goodyear verlassen und ihre Aufgaben als Chief Financial Officer interimistisch an Scott Deakin übergeben. Nun hat der US-amerikanische Reifenhersteller einen Nachfolger präsentiert: Jerome Rouquet. Der gebürtige Franzose wird seine Aufgaben bei Goodyear zum 1. Dezember übernehmen und direkt an CEO Mark Stewart berichten.

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