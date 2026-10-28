Lassas neuer Winterreifen für leichte Nutzfahrzeuge Wintus 3 kommt auf den Markt

Rechtzeitig zur Saison hat Lassa einen neue Winterreifen für leichte Nutzfahrzeuge eingeführt: den Wintus 3. Wie es dazu in einer Mitteilung des türkischen Herstellers Brisa heißt, biete der Reifen dank seines neuartigen Profils, einer als fortschrittlich bezeichneten Konstruktion sowie einer „innovativen Gummimischungen“ eine deutlich verbesserte Gesamtleistung im Vergleich zu seinem direktem Vorgänger.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen