https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/Der-tuerkische-Hersteller-Brisa-hat-mit-dem-Lassa-Wintus-3-einen-neuen-Winterreifen-fuer-leichte-Nutzfahrzeuge-eingefuehrt.webp 1448 1932 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-10-28 10:15:232026-10-27 14:18:00Lassas neuer Winterreifen für leichte Nutzfahrzeuge Wintus 3 kommt auf den Markt
Lassas neuer Winterreifen für leichte Nutzfahrzeuge Wintus 3 kommt auf den Markt
Rechtzeitig zur Saison hat Lassa einen neue Winterreifen für leichte Nutzfahrzeuge eingeführt: den Wintus 3. Wie es dazu in einer Mitteilung des türkischen Herstellers Brisa heißt, biete der Reifen dank seines neuartigen Profils, einer als fortschrittlich bezeichneten Konstruktion sowie einer „innovativen Gummimischungen“ eine deutlich verbesserte Gesamtleistung im Vergleich zu seinem direktem Vorgänger.
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