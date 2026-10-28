Lassas neuer Winterreifen für leichte Nutzfahrzeuge Wintus 3 kommt auf den Markt

Der türkische Hersteller Brisa hat mit dem Lassa Wintus 3 einen neuen Winterreifen für leichte Nutzfahrzeuge eingeführt (Bild: Brisa)

Rechtzeitig zur Saison hat Lassa einen neue Winterreifen für leichte Nutzfahrzeuge eingeführt: den Wintus 3. Wie es dazu in einer Mitteilung des türkischen Herstellers Brisa heißt, biete der Reifen dank seines neuartigen Profils, einer als fortschrittlich bezeichneten Konstruktion sowie einer „innovativen Gummimischungen“ eine deutlich verbesserte Gesamtleistung im Vergleich zu seinem direktem Vorgänger.

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