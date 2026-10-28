Gewe präsentiert gleich vier neue Felgendesigns auf der Essen Motor Show

Der Gewe Reifen- und Rädergroßhandel feiert in diesem Jahr auf der Essen Motor Show sein 20-jähriges Messejubiläum. Das Kaiserslauterer Großhandelsunternehmen, das seit 2023 zur Pneuhage-Unternehmensgruppe gehört, will auf der Messe vier neue Felgendesigns vorstellen und damit „sein Angebot für zusätzliche Kundengruppen erweitern“.

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