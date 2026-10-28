https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/Gewe-ist-bereits-zum-20.-Mal-als-Aussteller-auf-der-Essen-Motor-Show-praesent-und-hat-sich-fuer-den-diesjaehrigen-Auftritt-die-Premiere-von-gleich-vier-neuen-Raederdesigns-vorgenommen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-10-28 12:03:152026-10-28 12:03:15Gewe präsentiert gleich vier neue Felgendesigns auf der Essen Motor Show
Gewe präsentiert gleich vier neue Felgendesigns auf der Essen Motor Show
Der Gewe Reifen- und Rädergroßhandel feiert in diesem Jahr auf der Essen Motor Show sein 20-jähriges Messejubiläum. Das Kaiserslauterer Großhandelsunternehmen, das seit 2023 zur Pneuhage-Unternehmensgruppe gehört, will auf der Messe vier neue Felgendesigns vorstellen und damit „sein Angebot für zusätzliche Kundengruppen erweitern“.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!