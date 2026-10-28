Gewe präsentiert gleich vier neue Felgendesigns auf der Essen Motor Show

Der Gewe Reifen- und Rädergroßhandel ist demnächst bereits zum 20. Mal als Aussteller auf der Essen Motor Show präsent und hat sich für den diesjährigen Auftritt dort die Premiere von gleich vier neuen Räderdesigns vorgenommen (Bild: Gewe)

Der Gewe Reifen- und Rädergroßhandel feiert in diesem Jahr auf der Essen Motor Show sein 20-jähriges Messejubiläum. Das Kaiserslauterer Großhandelsunternehmen, das seit 2023 zur Pneuhage-Unternehmensgruppe gehört, will auf der Messe vier neue Felgendesigns vorstellen und damit „sein Angebot für zusätzliche Kundengruppen erweitern“.

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