„Wert vor Volumen“ macht sich bei Nokian Tyres bezahlt – Quartalsbericht

Dass Nokian-Tyres-President und -CEO Paolo Pompei angesichts der jüngsten Quartalszahlen von einer „starken Performance“ und einem „wichtigen Meilenstein auf unserem Transformationspfad“ spricht, scheint durchaus berechtigt, ist es dem aus Finnland stammenden Hersteller doch seit dem Rückzug aus Russland ab 2022 mehrere Jahre nicht gelungen, eine zweistellige Umsatzrendite zu erzielen. Nun im dritten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres steht diese Kennziffer wieder bei 10,5 Prozent, für die ersten drei Quartale indes noch ‚nur‘ bei 5,4 Prozent nach 0,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung fand dabei auf Basis von Umsatzsteigerungen im oberen einstelligen Prozentbereich – trotz weiterhin schwacher Nachfrage – sowie noch deutlicheren Steigerungen beim Betriebsergebnis statt. Mitverantwortlich für die Ertragsverbesserungen seien neue hochperformante Produkte, ein verbesserter Produkt-Preis-Mix sowie Effizienzsteigerungen innerhalb der gesamten Organisation, schreibt dazu der Hersteller. Paolo Pompei zufolge habe Nokian Tyres insofern den Fokus weiterhin erfolgreich auf „Wert vor Volumen“ gelegt.

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