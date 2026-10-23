https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/Im-kommenden-Jahr-feiert-der-Fuenf-Speichen-Klassiker-Borbet-A-seinen-40.-Geburtstag-weswegen-der-Hersteller-eine-besondere-Ueberraschung-ankuendigt.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-10-23 12:24:572026-10-23 10:30:43Borbet plant Essen Motor Show „besondere Überraschung rund um das A-Rad“
Borbet plant Essen Motor Show „besondere Überraschung rund um das A-Rad“
Als langjähriger Aussteller ist Borbet auch 2026 wieder auf der Essen Motor Show vertreten und will vor Ort „legendäre Klassiker, neue Designs und spannende Weltpremieren“ präsentieren getreu dem Motto: „Klassische Raddesigns mit Geschichte treffen auf aktuelle Trends im Sport- und Premiumsegment“. Im Mittelpunkt des Borbet-Messestands in Halle 7 stehe das legendäre Borbet-A-Design, das 2027 seinen 40. Geburtstag feiert. Seit seiner Einführung 1987 gehört das ikonische Fünf-Speichen-Rad zu den bekanntesten Designs im Markt und hat insbesondere die Tuningszene der 1990er-Jahre geprägt.
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