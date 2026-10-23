Borbet plant Essen Motor Show „besondere Überraschung rund um das A-Rad“

Als langjähriger Aussteller ist Borbet auch 2026 wieder auf der Essen Motor Show vertreten und will vor Ort „legendäre Klassiker, neue Designs und spannende Weltpremieren“ präsentieren getreu dem Motto: „Klassische Raddesigns mit Geschichte treffen auf aktuelle Trends im Sport- und Premiumsegment“. Im Mittelpunkt des Borbet-Messestands in Halle 7 stehe das legendäre Borbet-A-Design, das 2027 seinen 40. Geburtstag feiert. Seit seiner Einführung 1987 gehört das ikonische Fünf-Speichen-Rad zu den bekanntesten Designs im Markt und hat insbesondere die Tuningszene der 1990er-Jahre geprägt.

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