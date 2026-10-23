Sonderausstellung â€žtuningXperienceâ€œ fÃ¼hrt 150 Showcars und Umbauten in Essen zusammen

Breitbau trifft Bare Metal, JDM-Ikone trifft Klassiker und 36 PS treffen auf satte 1.500 PS â€“ Die Sonderausstellung â€žtuningXperienceâ€œ bringt zur diesjÃ¤hrigen Essen Motor Show mehr als 150 auÃŸergewÃ¶hnliche Showcars und Fahrzeugumbauten in Halle 5 der Messe Essen zusammen. Die privaten Teilnehmer kommen aus 15 LÃ¤ndern und sollen das Special zu einem â€žinternationalen Treffpunkt der Tuningszeneâ€œ machen, wie es dazu vonseiten der Messemacher heiÃŸt. Vom 28. November bis 6. Dezember 2026 â€“ und bereits zum Preview Day am 27. November â€“ soll es auf der â€žtuningXperienceâ€œ jede Menge zu entdecken geben. â€žDie â€štuningXperienceâ€˜ gehÃ¶rt fÃ¼r viele Fans zu den absoluten Highlights der Essen Motor Show. Hier gibt es Fahrzeuge zu sehen, die man in dieser Form nur selten erlebt. Genau solche Attraktionen machen den Besuch bei uns besonders und sorgen dafÃ¼r, dass es auch nach mehreren Stunden immer noch etwas Neues zu entdecken gibtâ€œ, erklÃ¤rt Ralf Sawatzki, Projektleiter der Essen Motor Show.