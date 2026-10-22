Fricke-Gruppe legt neues Granit-Academy-Schulungsprogramm auf

Die im niedersächsischen Heeslingen ansässige Fricke-Gruppe ist ein international tätiges Handels- und Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Landtechnik, Baumaschinen, Nutzfahrzeuge und Garten/Forst. Für Wiederverkäufer betreibt das Unternehmen das B2B-Geschäftsfeld Granit Parts sowie die gleichnamige Eigenmarke für Ersatzteile, Komponenten und Werkstattbedarf. Nun startet die sogenannte Granit Academy mit einem als vielseitig beschriebenen Schulungsprogramm in die Saison 2026/2027. „Neben bewährten technischen Schulungen und zertifizierten Qualifizierungen stehen insbesondere die Anforderungen des modernen Werkstattalltags im Mittelpunkt“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Das vollständige Schulungsprogramm 2026/2027 ist unter www.granit-parts.com verfügbar.