Dunlop- und Falken-Porsches holen Doppelsieg beim NLS-Saisonfinale

Am vergangenen Wochenende fand das letzte Rennen der diesjährigen Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) statt. Besonders erfolgreich bei dem Vier-Stunden-Rennen dabei: die Teams von Dunlop und Falken. Während Dunlop Motorsport bei dem Saisonlauf einen souveränen Gesamtsieg einfahren konnte, landete das Team von Falken Motorsports mit lediglich 37 Sekunden Abstand direkt dahinter auf Platz zwei und machte damit das Rennwochenende und den Doppelsieg des Herstellers in den beiden Porsches perfekt. Mit dem NLS-Finale geht für Dunlop Motorsport eine erfolgreiche Debütsaison auf der legendären Nürburgring-Nordschleife zu Ende. „Der schwarzgelbe Porsche machte dabei nicht nur mit seiner auffälligen Folierung auf sich aufmerksam, sondern überzeugte auch mit sportlichen Ergebnissen“, heißt es dazu rückblickend vonseiten des Herstellers hinter dem Team. Auch bei Falken Motorsports ist man nicht weniger glücklich und überzeugt, „eine beeindruckende Visitenkarte“ während der laufenden Saison hinterlassen zu haben. Eine Visitenkarte, die sich auch in der vielbeachteten Sonderwertung der NLS-Speed-Trophäe widerspiegelt, wo Dunlop mit 133 Punkten auf Rang drei und Falken mit 124 Punkten auf Rang vier abschloss; noch mehr Punkte fuhren lediglich Schubert Motorsport (183) und Losch Motorsport by Black Falcon (140) in der nun abgeschlossenen Saison ein.