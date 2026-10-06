https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/Pirelli-hat-ein-neues-Modell-seine-P-Zero-R-vorgestellt-das-speziell-fuer-das-ebenfalls-neue-Safety-Car-der-Formel-1-von-Mercedes-AMG-entwickelt-wurde.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-10-06 10:21:252026-10-06 10:21:25Pirelli entwickelt neuen P Zero R für das neue Formel-1-Safety-Car von AMG
Pirelli entwickelt neuen P Zero R für das neue Formel-1-Safety-Car von AMG
Vor gut drei Jahren hatte Pirelli seinen ersten P Zero R vorgestellt. Nun hat der Hersteller ein neues 21 Zoll großes Modell des Reifen speziell für den neuen Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ entwickelt, der erst kürzlich als erstes Safety Car der Formel 1 mit vollvariablem Allradantrieb vorgestellt wurde. Pirellis neuer UHP-Reifen verbinde eine „Performance bei trockenen Bedingungen auf Qualifying-Niveau mit einem äußerst präzisen Lenkverhalten“, heißt es dazu vonseiten des Reifenherstellers. Gleichzeitig ermögliche der Reifen ein sicheres Handling bei Nässe.
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