Pirelli entwickelt neuen P Zero R für das neue Formel-1-Safety-Car von AMG

Vor gut drei Jahren hatte Pirelli seinen ersten P Zero R vorgestellt. Nun hat der Hersteller ein neues 21 Zoll großes Modell des Reifen speziell für den neuen Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ entwickelt, der erst kürzlich als erstes Safety Car der Formel 1 mit vollvariablem Allradantrieb vorgestellt wurde. Pirellis neuer UHP-Reifen verbinde eine „Performance bei trockenen Bedingungen auf Qualifying-Niveau mit einem äußerst präzisen Lenkverhalten“, heißt es dazu vonseiten des Reifenherstellers. Gleichzeitig ermögliche der Reifen ein sicheres Handling bei Nässe.

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