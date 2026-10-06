Premio-Partner Reifen Gabel bezieht Neubau in Köln-Buchheim

Eröffneten den neuen Standort von Reifen Gabel in Köln-Buchheim feierlich: Premio-Leiter Michael Bausch (von links), Premio-Gebietsmanager Carsten Scholz, Geschäftsführer Premio Gabel Tom Berg, GRS-Geschäftsführer Goran Zubanovic und Geschäftsführer Premio Gabel Thorsten Berg (Bild: GRS)

Für Reifen Gabel ist 2026 ein besonderes Jahr: Das Familienunternehmen feiert sein 40-jähriges Bestehen, geht den nächsten Generationenschritt in der Unternehmensführung und schlägt nun mit dem Umzug in die neue Betriebsstätte an der Romaneystraße 3 in Köln-Buchheim ein neues Kapitel seiner Unternehmensgeschichte auf.

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