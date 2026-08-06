https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/08/Pirelli-und-die-Abet-Group-wollen-gemeinsam-ferngesteuerte-elektrische-Bodenrettungsfahrzeuge-entwickeln.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-06 13:09:432026-08-06 13:09:43Pirelli und Abet Group kooperieren bei ferngesteuerten Rettungsfahrzeugen
Pirelli und Abet Group kooperieren bei ferngesteuerten Rettungsfahrzeugen
Pirelli und die Abet Group haben eine Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung von Technologien für ferngesteuerte, elektrische Bodenrettungsfahrzeuge (Unmanned Ground Vehicles, UGV) unterzeichnet. Die Fahrzeuge sind für Einsätze in extremen und unwegsamen Umgebungen gedacht, darunter Katastrophengebiete, Brände oder kontaminierte Areale.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!