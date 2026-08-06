Pirelli und Abet Group kooperieren bei ferngesteuerten Rettungsfahrzeugen

Pirelli und die Abet Group wollen gemeinsam ferngesteuerte, elektrische Bodenrettungsfahrzeuge entwickeln (Beispielbild: AM General)

Pirelli und die Abet Group haben eine Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung von Technologien für ferngesteuerte, elektrische Bodenrettungsfahrzeuge (Unmanned Ground Vehicles, UGV) unterzeichnet. Die Fahrzeuge sind für Einsätze in extremen und unwegsamen Umgebungen gedacht, darunter Katastrophengebiete, Brände oder kontaminierte Areale.

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