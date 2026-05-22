Pirellis Cyber-Tyre-Technologie kommt in der Fahrdynamikregelung an

Seit rund einem Jahr ist der Pagani Utopia Roadster im Markt, und das ab Werk serienmäßig mit Pirelli-P-Zero-Reifen einschließlich der Cyber-Tyre-Technologie des Herstellers. Nun ist der Supersportwagen nicht das erste Auto weltweit, das entsprechend erstausgerüstet ist. Aber der Pagani Utopia Roadster ist das erste, in dessen Fahrdynamikregelung über Systeme wie ABS, ESP und Traktionskontrolle der Reifen direkt und aktiv integriert ist, anstatt ‚nur‘ Informationen bereitzustellen. Wie weit fortgeschritten und serienreif das System in der Praxis ist, demonstrierten Pirelli, Pagani und Bosch dieser Tage mit einem Härtetest: Ein serienmäßiger Utopia Roadster absolvierte eine über 1.500 Kilometer lange Tour quer durch Europa, besuchte dabei die Zentralen der drei beteiligten Unternehmen und demonstrierte, dass die Live-Kommunikation der Reifen mit der Fahrdynamikregelung unter realen Straßenbedingungen funktioniert.

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