Warum ist Reifenmanagement für Nutzfahrzeuge wichtig? – Neues Whitepaper gibt Antworten

In seinem neuen und nun erschienenen Whitepaper befasst Continental sich mit dem Thema „Nutzfahrzeuge im Straßenverkehr“. Darin fasst der Reifenhersteller etwa Befunde aus Dekra-Hauptuntersuchungen, Unfallforschung und Flottenpraxis zusammen und will damit zeigen, dass Reifen „weit mehr als ein Verschleißteil“ seien; Reifen entschieden maßgeblich über Bremsweg, Fahrstabilität, Traktion sowie Pannenhäufigkeit und damit über Sicherheit und die Total Cost of Ownership (TCO).

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