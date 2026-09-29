https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/Continental-hat-sein-neues-Whitepaper-zum-Thema-Nutzfahrzeuge-im-Strassenverkehr-Reifen-machen-den-Unterschied-veroeffentlicht.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-09-29 16:41:282026-09-29 10:54:54Warum ist Reifenmanagement für Nutzfahrzeuge wichtig? – Neues Whitepaper gibt Antworten
Warum ist Reifenmanagement für Nutzfahrzeuge wichtig? – Neues Whitepaper gibt Antworten
In seinem neuen und nun erschienenen Whitepaper befasst Continental sich mit dem Thema „Nutzfahrzeuge im Straßenverkehr“. Darin fasst der Reifenhersteller etwa Befunde aus Dekra-Hauptuntersuchungen, Unfallforschung und Flottenpraxis zusammen und will damit zeigen, dass Reifen „weit mehr als ein Verschleißteil“ seien; Reifen entschieden maßgeblich über Bremsweg, Fahrstabilität, Traktion sowie Pannenhäufigkeit und damit über Sicherheit und die Total Cost of Ownership (TCO).
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