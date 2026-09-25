Pyrum Innovations veröffentlicht Gewinnwarnung – Probleme bei der „Hochlaufphase“

Pyrum Innovations meldet eine „außerplanmäßige Entwicklung der Hochlaufphase der neuen Mahl- und Pelletieranlage“, die nach den Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen am Unternehmensstandort in Dillingen/Saar „wider Erwarten noch nicht ihr geplantes Zielniveau“ erreicht hat. Dieses Niveau gibt das auf die Pyrolyse von Altreifen spezialisierte Recyclingunternehmen mit 1.650 Kilogramm pro Stunde an, aktuell erreiche die Anlage indes nur 1.250 Kilogramm. Dementsprechend passt Pyrum Innovations seine Umsatz- und Gewinnprognosen für das laufende Geschäftsjahr nach unten an. Die neue für 2026 prognostizierte Umsatzspanne liegt zwischen 4,2 und 5,3 Millionen Euro (bisher: 6,5 bis 9,5 Millionen Euro) und das neue erwartete EBIT zwischen minus 10,0 und minus 12,5 Millionen Euro (bisher: minus 8,0 bis minus 10,5 Millionen Euro). Der Lieferant der besagten Mahl- und Pelletieranlage arbeite Pyrum Innovations zufolge „an verschiedenen technischen Lösungsansätzen, um die Einschränkungen schnellstmöglich zu beheben und seine vertraglichen Pflichten gegenüber Pyrum zu erfüllen“.