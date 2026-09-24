Continental zieht sich auch in Australien aus dem Retail-Geschäft zurück

Continental trennt sich nach acht Jahren wieder von Mycar Tyre & Auto, einer der größten Kfz-Service-, Werkstatt- und Reifenhandelsketten Australiens. Wie der deutsche Reifenhersteller mitteilt, sei der Verkauf „ein weiterer Schritt in der strategischen Fokussierung von Continental auf ihr Kerngeschäft, die Entwicklung und Produktion von Reifen“. Der Transaktion liegt ein Unternehmenswert von 403 Millionen Australische Dollar (250 Millionen Euro) zugrunde; der Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.

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