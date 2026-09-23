Bridgestone erweitert Tyre-Protect-Reifengarantie – Kombinierbar mit „Drive our Best“

Mit Tyre Protect bietet Bridgestone Kunden beim Kauf von mindestens zwei Bridgestone-Pkw-, SUV-/4×4- oder Transporterreifen eine kostenfreie Reifengarantie für 24 Monate. Damit biete der Hersteller nicht nur „einen zusätzlichen Schutz über den Reifenkauf hinaus“, sondern unterstütze seine Handelspartner „mit einem weiteren Argument im Kundengespräch“. Ab Oktober werde das Angebot nun „um einen weiteren Vorteil ergänzt“, wie dazu der Hersteller in einer Mitteilung schreibt. Teilnehmer können sich danach bis zu 40 Euro für einen Reifen- oder Autoservice bei ihrem Händler erstatten lassen. Sechs Monate nach Ausstellung der Tyre-Protect-Reifengarantie werden Teilnehmer automatisch daran erinnert, einen Reifen- oder Autoservice bei ihrem Händler in Anspruch zu nehmen; innerhalb eines Jahres können sie sich dafür bis zu 40 Euro der dabei entstandenen Kosten erstatten lassen.

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