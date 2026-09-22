Paxxon aus Südkorea erstmals als Aussteller auf IAA Transportation dabei

Die IAA Transportation, die vergangene Woche in Hannover stattfand, zeigte auch dieses Jahr wieder einen breiten Querschnitt des Reifenmarktes, auch wenn die Anzahl reifen- und rädernaher Unternehmen in Hannover kaum 20 von immerhin 1.700 Ausstellern umfasste. Neben etablierten Herstellern sowie Händlern und Dienstleistern, feierte unterdessen ein in Deutschland noch relativ unbekanntes Unternehmen seine IAA-Premiere: Paxxon. Das aus Südkorea stammende Unternehmen, das seit Ende 2024 in den Niederlanden nahe Rotterdam seinen europäischen Ableger Paxxon Tire Europe betreibt und stark auf Nfz-Reifen ausgerichtet ist, lässt seine Reifen bei Offtake-Partnern in China und in Thailand fertigen und bedient damit eigenen Worten zufolge Kunden in mehreren europäischen Märkten. Auf der Messe in Hannover nun erläuterte Paxxon-Marketingmanagerin Mia Dong, welche Entwicklungsschritte man in Europa plane.

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