Paxxon aus Südkorea erstmals als Aussteller auf IAA Transportation dabei

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Paxxon aus Südkorea präsentierte sein Nfz-Reifensortiment für Europa auf der IAA Transportation und nutzte die Messe damit erstmals für eine Präsenz (Tyre Industry Publications/Stephen Goodchild)

Die IAA Transportation, die vergangene Woche in Hannover stattfand, zeigte auch dieses Jahr wieder einen breiten Querschnitt des Reifenmarktes, auch wenn die Anzahl reifen- und rädernaher Unternehmen in Hannover kaum 20 von immerhin 1.700 Ausstellern umfasste. Neben etablierten Herstellern sowie Händlern und Dienstleistern, feierte unterdessen ein in Deutschland noch relativ unbekanntes Unternehmen seine IAA-Premiere: Paxxon. Das aus Südkorea stammende Unternehmen, das seit Ende 2024 in den Niederlanden nahe Rotterdam seinen europäischen Ableger Paxxon Tire Europe betreibt und stark auf Nfz-Reifen ausgerichtet ist, lässt seine Reifen bei Offtake-Partnern in China und in Thailand fertigen und bedient damit eigenen Worten zufolge Kunden in mehreren europäischen Märkten. Auf der Messe in Hannover nun erläuterte Paxxon-Marketingmanagerin Mia Dong, welche Entwicklungsschritte man in Europa plane.

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