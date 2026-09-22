Nexen Tire startet mit Vertriebsaktivierung in die Wintersaison

Nexen Tire hat seine saisonale Vertriebsaktivierung in Deutschland und Österreich gestartet und bietet Verbrauchern beim Kauf eines Satzes Winter- oder Ganzjahresreifen „attraktive Mobilitätsprämien“, wie der Hersteller dazu schreibt. Die diesjährige Winterkampagne läuft seit dem 15. September und noch bis zum 30. November dieses Jahres; Verbraucher könnten einen Gutschein zum Tanken, zum Laden von Elektrofahrzeugen oder für Einkäufe bei teilnehmenden Marktplätzen erhalten. „Mit dieser Winteraktion möchten wir direkt mit deutschen Autofahrern in Kontakt treten, den Verkauf von Winterreifen unterstützen und unserem Händlernetzwerk während der Wintersaison einen zusätzlichen Mehrwert bieten“, betont dazu Dr. Guido Hüffer, Managing Director Sales & Marketing DACH bei dem Hersteller. „Anfang dieses Jahres haben wir während der Sommerverkaufssaison eine Händleraktion durchgeführt und die Gewinner nach Marrakesch eingeladen. Die Kampagne hat unseren Händlern eine positive Erfahrung ermöglicht. Nun möchten wir uns während der Wintersaison auf die Verbraucher konzentrieren.“