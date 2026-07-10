Händlerreise nach Marokko für erfolgreiche Nexen-Partner

Rund um das diesjährige Frühjahrsgeschäft hat Nexen Tire für seine Handelspartner in Deutschland erstmals eine sogenannte „Dealer Challenge“ veranstaltet. Bei dem dreimonatigen Wettbewerb ging es einerseits um die von ihnen abgesetzten Stückzahlen an Reifen der Marke. Dabei hatte der Hersteller die Teilnehmer entsprechend ihrer Unternehmensgröße in vier Ligen eingeteilt, damit sie sich mit Partnern messen konnten, die ein vergleichbares Verkaufsvolumen aufweisen. Andererseits wurde aber nicht nur das Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr bewertet, sondern auch das Engagement der Händler für die Stärkung der Marke Nexen – etwa durch eine ansprechende Point-of-Sale-Präsenz sowie Aktivitäten in den sozialen Medien. Während des Wettbewerbes hatten die Teilnehmer zudem die Möglichkeit, in drei Zwischenrunden Preise zu gewinnen, womit die Motivation hochgehalten und entsprechende Leistungen bereits während der „Dealer Challenge“ belohnt werden sollten. Am Ende des Wettbewerbs wurden die erfolgreichsten Händler zu einer exklusiven viertägigen Reise nach Marrakesch im nordafrikanischen Marokko eingeladen.

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