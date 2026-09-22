Nexen Tire startet mit neuem UHP-Reifen N‘Fera Sport 2 in die Sommersaison

Nexen Tire stellt den neuen N‘Fera Sport 2 vor. Der UHP-Sommerreifen soll den als „äußerst erfolgreich“ bezeichneten und seit 2018 im Markt befindlichen N‘Fera Sport – vielfach als SU2 abgekürzt – sowie den N‘Fera SU1 in der Entwicklungslinie ablösen. Der neue Nexen-Reifen soll dabei vor allem durch ein optimiertes Profildesign und eine weiterentwickelte Konstruktion überzeugen, die „eine noch präzisere Fahrdynamik, verbesserte Bremsleistungen und zuverlässige Performance bei nassen und trockenen Straßenverhältnissen“ ermöglichen soll, wie dazu der Hersteller in einer Mitteilung erklärt. Für den Fachhandel bestellbar sein wird der im Werk in Tschechien produzierte Reifen ab Oktober, sodass er zum kommenden Frühjahr dann im Markt sein wird, wie dazu Nexen Tire betont.

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