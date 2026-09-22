Bremsscheiben richtig beurteilen: Verschleiß erkennen und rechtzeitig wechseln

Bremsscheiben sind sicherheitsrelevante Verschleißteile. Durch Reibung und Hitze verlieren sie mit der Zeit Material. Korrosion, hohe thermische Belastung oder schwergängige Bremssättel können den Verschleiß beschleunigen. Entscheidend sind daher nicht nur Alter und Laufleistung, sondern vor allem Zustand, Materialstärke und Bremsverhalten. Woran erkennt man verschlissene Bremsscheiben, drängt sich dabei als Frage auf. „Leichte Laufspuren oder oberflächlicher Rost nach Regen sind meist normal. Kritischer sind tiefe Riefen, starke Verschleißkanten, ungleichmäßige Reibflächen, dauerhafte Korrosion, bläuliche Verfärbungen, Risse sowie Bremsrubbeln oder ungewöhnliche Geräusche“, heißt es dazu in einer Mitteilung des aus Norwegen stammenden Teilehändlers Trodo, der auch in Deutschland mit einem Shop präsent ist.

Besonders wichtig sei dabei die Mindestdicke. Sie wird vom Hersteller vorgegeben und häufig als „MIN TH“ direkt auf der Scheibe angegeben. Einen allgemeinen Millimeterwert gibt es nicht. „Die Dicke sollte an mehreren Stellen gemessen und mit dem Mindestmaß verglichen werden. Ist die Grenze unterschritten, muss die Scheibe ersetzt werden“, so Trodo weiter. Eine sichtbare Kante zeigt Materialverlust, ersetzt aber keine Messung. Auch bei Riefen oder Korrosion sollte die Reibfläche zusammen mit der Restdicke beurteilt werden, empfiehlt der Anbieter. Eine passende Bremsscheibe *) muss außerdem exakt zur Bremsanlage passen.

Dabei müssen Bremsbeläge und Bremsscheiben nicht immer zusammen gewechselt werden. Bremsbeläge verschleißen meist schneller. Neue Beläge können auf gebrauchten Scheiben montiert werden, sofern diese über der Mindestdicke liegen und keine tiefen Riefen, Risse oder starken Schäden aufweisen. Sind die Scheiben nahe an der Verschleißgrenze, ist ein gemeinsamer Austausch oft sinnvoller. Werden Bremsscheiben ersetzt, sollten immer beide Scheiben derselben Achse erneuert werden. Bei neuen Scheiben werden üblicherweise auch neue Beläge montiert.

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